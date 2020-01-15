شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك يحتاج لضم مهاجم فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو : "الزمالك يحتاج لضم مهاجم فى المقعد المتبقى بقائمته لحل أزمة اهدار الفرص السهلة أكثر من حاجته للتعاقد مع باك رايت فهناك لاعبون فى قائمة الزمالك يجيدون حل أزمة الجبهة اليمنى"

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وعن رؤيته لمواجهة الزمالك والجونة بالدوري اليوم قال محمد صلاح : " مباراة الجونة الموسم الماضى هى سبب خسارة الزمالك للدوري الموسم الماضى لذا يجب أن نسعى لرد الاعتبار ونهزم الفريق الساحلى على ملعبه لمواصلة قطار الانتصارات البيضاء".

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا في الخامسة مساء اليوم على فريق الجونة في مباراة الجولة الـ13 للدوري والتي يستضيفها استاد الجونة، في إطار سعي الزمالك القوى للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.