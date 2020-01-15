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مدرب اف سي مصر يستبعد البرازيلى ايجور من مواجهة إنبي فى الدوري

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جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، أنه لن يضم البرازيلي ايجور مهاجم اف سي مصر الذي تم قيده مؤخرا في صفوف الفريق، لقائمة مباراة فريقه أمام إنبي والمقرر لها السبت المقبل علي استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات واحرز لاعبوه 9 اهداف ودخل مرماهم 18 هدف.

 

وقال المدير الفني لفريق اف سي مصر ان ايجور غير جاهز فنيا لمباراة السبت المقبل، وسيكون متواجد مع الفريق في المباريات المقبلة وفقا لجاهزيته الفنية والبدنية، وتسلم مسئولو نادى إف سى مصر البطاقة الدولية للاعب البرازيلى إيجور، وتم إنهاء إجراءات قيده فى قائمة الفريق، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع إيجور فى بداية الموسم وتم حجز مكان له فى قائمة الفريق، لكن تأخر وصول البطاقة الدولية أدى لعدم إنهاء إجراءات قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وكان إيجور الذى يلعب فى مركز المهاجم الصريح والذى يبلغ من العمر 25 عاما، يخوض التدريبات مع فريق إف سى مصر منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى أى مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناء على رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سى مصر، الذى فضل الاعتماد على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق فى المباريات الودية.

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