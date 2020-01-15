شكرا لقرائتكم تأجيل مواجهة سبورتنج والاتحاد السكندرى فى دوري سوبر السلة لوفاة والدة مرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء قرار التأجيل نظرا لوفاة والدة أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، و المدير الفنى لمنتخب السلة ، صباح اليوم ، مما اضطر الفريق لتأجيل مباراته اليوم فى مسابقة الدورى .

وخاطب مسئولى الاتحاد السكندرى مسئولى اتحاد اللعبة ، لتأجيل اللقاء، فقام الاخير بمخاطبة سبورتنج ، و الذى وافق على التأجيل ، لتقام المباراة يوم 27 فبراير المقبل .

يذكر أن الأهلى يلتقى مع الزمالك مساء اليوم ،فى منافسات نفس الجولة ، كما يلتقى الجزيرة مع سموحة ، و التأمين مع طلائع الجيش.

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وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية لمنتخب السلةخلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفروكان ، التى أقيمت يونيو الماضى بمالى .

ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف ، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس .