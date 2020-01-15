شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات مهاجم ستيوا بوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مُباشرة مع الإيفوارى أرلم نويرى مهاجم فريق ستيوا بوخارست الرومانى، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه عرضاً تلقاه الأهلى من وكيل أعمال اللاعب لإتمام الصفقة خلال يناير الجارى، لكن الأهلى لم يبت فى هذا الترشيح وأغلق الملف سريعاً.

وأوضح توفيق فى تصريحات صحفية أن الأهلى لم يتفاوض بشكل رسمى مع اللاعب ولا مع ناديه البلغارى عكس ما تردد خلال اليومين الماضين بأن الأهلى أرسل عرضا رسميا لضم اللاعب وتفاوض مع ناديه لأتمام الصفقة.

وشدد توفيق على أن بعض وكلاء اللاعبين استغلوا رغبة الأهلى فى ضم مهاجم أجنبى خلال الفترة الحالية فى تسويق لاعبيهم بتسريب أخبار غير صحيحة حول مفاوضات الأهلي مع هؤلاء اللاعبين وهو أمر لم يحدث في كثير من الصفقات التى تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

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ويرغب الأهلي في تدعيم هجومه بلاعب جيد خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية، ويتفاوض أمير توفيق مع أكثر من مهاجم أجنبي تمهيداً لضم أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

على الصعيد ذاته اقترب الأهلى من ضم السنغالى أليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، خاصة بعدما رحّب فايلر بضم اللاعب، وأوضح أنه سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.

ووصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.