شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الصباحى لـ فراعنة اليد بتونس استعدادا لـمواجهة غينيا فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر الأول كرة اليد مران صباحى فى تونس إستعدادا لمواجهة غينيا فى ضربة البداية فى الواحدة ظهر غدا الخميس ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة على اولمبياد طوكيو 2020 ، و من المقرر أن يقام حفل الإفتتاح مساء اليوم و يسبقه الإجتماع الفنى فى الثالثة عصرا بتوقيت تونس لمناقشة تعليمات البطولة و ملابس الفرق .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته بعد غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

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و توجهت بعثة المنتخب إلى تونس صباح أمس الأربعاء إستعدادا لبدء المنافسة التى يسعى من خلالها على التأهل إلى الأولمبياد .



مران اللاعبين



جانب من المران



جانب أخر من المران