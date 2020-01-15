سوبر كورة يكشف هل كهربا هارب من الزمالك أم لا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حالة من اللغط بعدما أكد أن رحيل محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى عن صفوف فريقه الأسبق الزمالك ليس هروبا.
وقال عبد الغنى إن الأهلى أقحم نفسه فى أزمة محمود كهربا، معتبرا أن الأهلى لم يكن بحاجة لكهربا لأنه يملك عدة لاعبين فى مركزه، مؤكدا "الفريق يحتاج لمدافعين أكثر من احتياجه لكهربا".
وشدد على أن كهربا سيعاقب بالغرامة المالية، مشيرًا إلى أنه فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك رغم أنه عقد سليم.
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وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا واتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى.
وقال مصدر في الأهلي ، لـ"سوبر كورة" أن موقف القلعة الحمراء سليم تماماً لأن النادي لديه من الأوراق والمستندات التى تؤكد صحة موقفه كما أن النادي إستفسر عن جميع الأمور وتحرّى الدقة تماماً قبل إتمام التعاقد ، مُشيراً إلى أن الاهلي يعلم تماماً أن القضية ستصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولن يتم حلها في أتحاد الكرة المصري لأن هناك طرف ثالث خارجي هو نادي أفيس البرتغالي الذى انضم منه كهربا للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 400 ألف دولار.
وأضاف المصدر أن الأهلي سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادي إخطار رسمي من أي جهة تُشكك في صحة صفقة كهربا ، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أي أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها.
وشارك كهربا لأول مرة مع الاهلي في مباراة اف سي مصر الأحد الماضي بالدوري والى فاز فيها الأهلي بلاثة أهداف لهدف ، كما سافر مع الفريق فجر اليوم ،الأربعاء، إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم السبت المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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