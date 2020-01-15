شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف هل كهربا هارب من الزمالك أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حالة من اللغط بعدما أكد أن رحيل محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى عن صفوف فريقه الأسبق الزمالك ليس هروبا.

وقال عبد الغنى إن الأهلى أقحم نفسه فى أزمة محمود كهربا، معتبرا أن الأهلى لم يكن بحاجة لكهربا لأنه يملك عدة لاعبين فى مركزه، مؤكدا "الفريق يحتاج لمدافعين أكثر من احتياجه لكهربا".

وشدد على أن كهربا سيعاقب بالغرامة المالية، مشيرًا إلى أنه فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك رغم أنه عقد سليم.

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وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا واتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى.

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