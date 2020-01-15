سوبر كورة.. كم مباراة يحتاج فايلر الفوز بها مع الأهلى لضرب رقم جوزيه القياسى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إلى معانقة المجد الكروى مع الكتيبة الحمراء، من خلال مواصل انتصاراته المحلية، عندما يلتقى مع طنطا فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، بعدما حقق 10 انتصارات متتالية بدون أى خسارة او تعادل، ويحاول زيادة غلته من الانتصارات إلى تحقيق الفوز الحادي عشر على أبناء السيد البدوي.

ويسعى فايلر للوصول إلى الرقم التاريخي المسجل باسم الداهية البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي، والذي حقق أكثر من رقما قياسيا فى أكثر من موسم فى الانتصارات المتتالية بالدورى، باعتبار أن المدرب السويسرى أقحم نفسه فى قائمة العظماء الذين قادوا الفريق الأحمر لأعلى عدد من الانتصارات المتتالية.

ويبحث فايلر معادلة الرقم المسجل باسم المجرى هيديكوتى والإنجليزى دون ريفى والبرتغالى مانويل جوزيه والذين سبقوه إلى تحقيق 11 انتصارا متتاليا قبل مباراة طنطا الليلة.

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ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء نظيره طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.