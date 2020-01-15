شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبيه 3 نصائح قبل مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك 3 نصائح للاعبيه لتنفيذها فى مباراة الجونة المقرر إقامتها فى الخامسة عصر اليوم على استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، وذلك خلال المحاضرة الفنية الأخيرة التى ألقاها كارتيرون على لاعبيه قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتمثلت نصائح كارتيرون فى استغلال الفرص السهلة التى تلوح للمهاجمين أمام المرمى، وكذلك لعب الكرة سريعا خاصة فى منطقة وسط الملعب حتى لا يسمح للاعبى الجونة بالضغط على لاعبى الزمالك، أما النصيحة الأخيرة فتمثلت فى التنبيه على المدافعين بعدم السرحان طوال الـ90 دقيقة، والتزام التركيز التام منعا للأخطاء الفردية التى تتسبب فى دخول أهداف فى مرمى الزمالك.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أى نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2 /0 وطنطا بنتيجة 3/ 2 على التوالى فى الدورى، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2 /0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة فى مشواره الموسم الحالى، وهى مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة على البطولات.