شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. أجاى وأزارو وجيرالدو وديانج.. الأحمر يضحى بمن للوافد الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادى الأهلى لضم مهاجم جديد إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى فى يناير الجاري، وتشير الأنباء المتداولة إلى أن الوافد الجديد المنتظر فى الأهلى سيكون أجنبيا، وهو ما يعنى أن الفريق الأحمر سيكون مضطراً للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب فى الأهلى وهم: وليد أزارو، جيرالد ودا كوستا، جونيور أجاى وأليو ديانج.

أولوية البقاء لأى لاعب من الرباعى الأجنبي، ستكون بالضرورة لمن يستطيع أن يخدم خطط السويسرى رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء، والأكثر إيجابية فى تشكيل الفريق الأحمر، لكن أى من الرباعى يستحق البقاء أكثر من الآخر؟.

وليد أزارو :

انضم للأهلى فى صيف 2017

شارك مع الأهلى فى 89 مباراة

سجل: 41 هدفا وصنع 16 آخرين

فى الموسم الجاري

شارك فى 11 مباراة

سجل: 4 أهداف وصنع هدفا

جونيور أجاي

انضم للأهلى فى أغسطس عام 2016

شارك مع الأهلى فى 111 مباراة

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سجل: 32 هدفا وصنع 22 آخرين

فى الموسم الجاري

شارك في: 14 مباراة

سجل: 4 أهداف وصنع هدفين

جيرالدو

انضم جيرالدو إلى الأهلى فى يناير الماضي

شارك فى 23 مباراة

سجل: 3 أهداف وصنع 6 آخرين

فى الموسم الجاري

شارك فى 6 مباريات

لم يسجل أو يصنع أهداف

أليو ديانج

انضم أليو ديانج للأهلى الصيف الماضي

شارك فى 11 مباراة

سجل هدفا وصنع آخر