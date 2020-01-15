شكرا لقرائتكم خبر عن هل ضاعت حقوق الزمالك في النقاز بعد استبداله بكاسونجو؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم مسئولو نادي الزمالك على خطوة رفع اسم التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، من أجل افساح المجال لقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض العائد من رحلة احتراف غير موفقة في صفوف الوداد المغربي.

ورحل النقاز عن صفوف الزمالك بحجة عدم الحصول على مستحقاته المالية مدة 4 شهور ، في الوقت الذي أكد فيه مسئولي القلعة البيضاء أن اللاعب حصل على 50 % من مستحقاته المالية بما فيهم دفعة شهر يناير الجاري. وتواصل سوبر كورة مع نصر الدين عزام المحاضر الدولى بالفيفا، لمعرفة آخر تطورات أزمة حمدى النقاز. لمعرفة هل ضاعت حقوق الزمالك في حمدي النقاز بعد استبداله بكاسونجو؟ عبر سوبر كورة.. من هنا Advertisements وكشف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك، عن سفره إلي تونس خلال الفترة الأخيرة حيث يمكث حاليا حول دراسة عددا من العروض المقدمة إليه للانتقال إلي أحد الأندية حيث ينتظر نتيجة شكواه التي قدمها ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا إنه أغلق صفحة القلعة البيضاء ويبحث في الوقت الحالي عن الانتقال إلي أحد الأندية الخارجية بعد دراسة كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.