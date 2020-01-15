شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مخطط الزمالك لخطف صالح جمعة من الأهلى.. الخطة بدأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع صالح جمعة لاعب النادى الأهلى على الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تعوق قائمة الأبيض ضم صالح جمعة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتى تنتهى بنهاية يناير الجارى.

مسئولو الزمالك أنهوا الاتفاق مع صالح جمعة على جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقى فقط فكرة كيفية خروج اللاعب من الأهلى دون أن تتكلف خزينة الزمالك أموالا يستفيد منها النادي الأحمر.

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وأعلن الإعلامى أحمد شوبير عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر منذ مطلع الموسم الجاري.

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وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، إن صالح جمعة يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مساعدته في جلب عرض خليجي في يناير الجاري ولكن الموضوع تم غلقه، ولم يسير بالشكل المطلوب.

وفجر شوبير مفاجأة بالتأكيد أن صالح جمعة تلقى عروضا من 8 أندية مصرية في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، مضيفا أن صالح يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية التي يشارك معها بشكل منتظم بدلا من إقصائه المستمر من قائمة الأهلي، من أجل الحفاظ على مستواه الفني.

وتهتم عدة أندية مصرية بضم صالح جمعة بخلاف الزمالك وبيراميدز مثل الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 3 نصائح للاعبيه لتنفيذها في مباراة الجونة المقرر إقامتها في الخامسة عصر اليوم علي استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، وذلك خلال المحاضرة الفنية الأخيرة التي القاها كارتيرون علي لاعبيه قبل التوجه الي ملعب المباراة.

وتمثلت نصائح كارتيرون في استغلال الفرص السهلة التي تلوح للمهاجمين امام المرمي، وكذلك لعب الكرة سريعا وخاصة في منطقة وسط الملعب حتي لا يسمح للاعبي الجونة بالضغط علي لاعبي الزمالك ، اما النصيحة الأخيرة فتمثلت في التنبيه علي المدافعين بعدم السرحان طوال الـ 90 دقيقة ، والتزام التركيز التام منعا للاخطاء الفردية التي تتسبب في دخول اهداف في مرمي الزمالك.