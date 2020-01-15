شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يتعافى من آلام السمّانة ويشارك فى تدريبات الأهلى بعد مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم المالى أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، فى التدريبات الجماعية فى أول مران للفريق بعد انتهاء مباراة طنطا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، وأدى اللاعب أمس تدريبات خفيفة، فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات القوية على الصعيدين المحلى والأفريقى.

واشتكى ديانج من آلام فى عضلة السمانة، وأيضا إجهاد عضلى عام، وغادر مباراة بلاتينيوم الأخيرة بزيمبابوى فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى فى لقاء طنطا مساء اليوم فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللاعب حصل على الإنذار الثالث فى لقاء أف سي مصر الأخير بالدورى ليتم إيقافه فى لقاء طنطا اليوم.

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ويستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى .

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرًا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.