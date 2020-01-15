شكرا لقرائتكم خبر عن من يتفوق فى قمة السلة الرابعة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ينتصر فى القمة الرابعة خلال 45 يوماً؟ سؤال طرحه عُشاق كرة السلة فى الشارع الرياضى المصرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى والزمالك فى إطار ثانى مباريات العودة للمرحلة الثانية من دورى السوبر على مستوى المراكز من الأول إلى الثامن.

مباراة اليوم بين الفريقين تُعد الرابعة خلال شهر ونصف (45 يوماً)، حيث التقى القطبان يوم 1 ديسمبر بذهاب نهائى دورى المرتبط وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 91 / 81، وفى لقاء الإياب تغلب الأحمر أيضا بنتيجة 89 / 83، وحصد المركز الثالث فى دورى المرتبط بينما جاء الزمالك رابعا، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 24 ديسمبر فى الجولة الثانية من ذهاب دورى السوبر وفاز الأهلى 68/82.

يذكر أن مباريات اليوم تشهد مواجهة سبورتنج مع الاتحاد السكندرى والجزيرة مع طلائع الجيش.

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ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس .

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.