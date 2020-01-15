شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحذر الزمالك: لا تنسوا أن الجونة سبب ضياع الدورى الماضى منكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح المدير الفنى للترسانة أن نادى الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشدداً ضرورة تركيز لاعبى الفارس الأبيض فى مباراة الجونة اليوم، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو: "الزمالك يحتاج لضم مهاجم فى المقعد المتبقى بقائمته لحل أزمة إهدار الفرص السهلة أكثر من حاجته للتعاقد مع باك رايت فهناك لاعبون فى قائمة الزمالك يجيدون حل أزمة الجبهة اليمنى".

وعن رؤيته لمواجهة الزمالك والجونة بالدورى، اليوم، قال محمد صلاح "مباراة الجونة الموسم الماضى هى سبب خسارة الزمالك للدورى الموسم الماضى لذا يجب أن نسعى لرد الاعتبار ونهزم الفريق الساحلى على ملعبه لمواصلة قطار الانتصارات البيضاء".

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا في الخامسة مساء اليوم على فريق الجونة في مباراة الجولة الـ13 للدوري والتي يستضيفها استاد الجونة، في إطار سعي الزمالك القوى للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2 /0 وطنطا بنتيجة 3/ 2 علي التوالي في الدورى، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.