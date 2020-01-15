شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 7 / 4 فى قائمة منتخب اليد بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الخميس ، منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك بمواجهة غينيا فى ضربة البداية فى الواحدة ظهرا.

تضم قائمة منتخب كرة اليد فى هذه البطولة دمج ما بين عناصر الخبرة و عناصر الشباب من الحاصيلن على لقبى كأس العالم للناشئين بمقدونيا و برونزية الشباب فى كأس العالم بإسبانيا العام الماضى .

تشهد قائمة منتخب اليد تفوق ملحوظ للزمالك من حيث عدد اللاعبين على الأهلى ، حيث تضم 7 لاعبين من القلعة البيضاء و هم كلا من ، أحمد الأحمر و محمد على و أحمد مؤمن و يحيى الدرع و حسن وليد و أكرم يسرى و وسام سامى نوار .

بينما تشهد القائمة 4 لاعبين فقط من الأهلى و هم : محمد عصام " الطيار " و أحمد خيرى و أحمد عادل و إبراهيم المصرى .

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فيما تضم باقى القائمة كلا من ، عمر الوكيل و على زين من الشارقة الإماراتى و رباعى هليوبوليس محسن رمضان و سيف الدرع و خالد وليد فضلا عن أحمد هشام دودو المقرر ان ينضم على صفوف نيم الفرنسى عقب إنتهاء بطولة أفريقيا .

كما تضم القائمة أيضا كلا من ، كريم هنداوى حارس كونستانتا الرومانى و محمد ممدوح هاشم المحترف فى صفوف دينامو بورخارست الرومانى و محمد سند من نيم الفرنسى و يحيى خالد لاعب فيسبريم المجرى .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.