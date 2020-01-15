شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية خالد لاعبة كرة السلة: بحب الحيوانات وكان نفسى أكون وزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى اية خالد لاعبة كرة السلة، ومحكمة للعبة بجانب تواجدها فى الملاعب، فكان معها الحوار التالى:



اية واسرتها

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب القراءة ورعاية الحيوانات الأليفة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البامية والأرز بحب أكلها، وأطبخها كمان.



اية خالد

من نجمك المفضل ؟

ريتشارد جير ومحمود ياسين.

من مطربك المفضل ؟

فى ناس كتير، ممكن نقول جديد فضل شاكر وقديم محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد قنديل وعبد المطلب و على الحجار ومدحت صالح وشيرين وفايزة أحمد ونجاة وحنان ماضى .

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اية وشقيقتها

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كان نفسى أكون وزيرة لحقوق المرأة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

آه طبعا لازم أخد حقى، واحد مش محترم يبقى يستحمل بقى.



مع صديقتها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

جوليا روبرتس، وفاتن حمامة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

بحب الكاجوال بس وكمان اللبس الفورمال شياكة حسب المناسبة.



اية خالد 2

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

اللى يجيبه ربنا كويس، لكن أكيد رياضى طبعا على الأقل هيكون مقدر طبيعة شغلى وأنه مرتبط بإنسانة رياضية لاعبة وحكم.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لا، هحاول أقنعه وأكيد أنا عمرى ما هقصر واجى على حياتى الشخصية علشان الرياضة، أكيد فى وقت لازم بيتك هيحتاحك بس كله بالعقل والتفاهم.