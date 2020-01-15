شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة تؤجل مباراة الاتحاد السكندرى وسبورتنج فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريقى سبورتنج والاتحاد السكندرى فى ثانى مباريات لقاءات العودة بالمرحلة الثانية من دورى السوبر رجال، والتى كان مقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم.

جاء قرار التأجيل نظرا لوفاة والدة أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، والمدير الفنى لمنتخب السلة، صباح اليوم، ما اضطر الفريق لتأجيل مباراته اليوم فى مسابقة الدورى.

وخاطب مسئولو الاتحاد السكندرى مسئولى اتحاد اللعبة، لتأجيل اللقاء، فقام الأخير بمخاطبة سبورتنج، الذى وافق على التأجيل، لتقام المباراة يوم 27 فبراير المقبل.

يذكر أن الأهلى يلتقى مع الزمالك مساء اليوم، فى منافسات نفس الجولة، كما يلتقى الجزيرة مع سموحة، والتأمين مع طلائع الجيش.

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وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية لمنتخب السلة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفروكان ، التى أقيمت يونيو الماضى بمالى.

ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف ، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس .