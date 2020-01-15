شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتأهل لربع نهائى بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة إلى منافسات ربع نهائى البطولة الدولية المقامة حالياً بإيطاليا، بعد تغلبه على لاعب فنلندا كونستا جوهانيس بنتيجة 8 / 2، وهى من أهم البطولات المؤهلة للتصنيف العالمى للعبة، ويشارك عبد اللطيف منيع مع لاعبى المنتخب فى بطولة إيطاليا الدولية، التى تضم كلاً من محمد مصطفى ، و وائل حمودى ، و محمد ابراهيم كيشو ، و أبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى ، ويرافقهم أشرف حافظ و محمد ابراهيم زقلط مدربان ، و احمدعمارة رئيسا للبعثة .

ومن المقرر أن يتوجه منتخب المصارعة بعد بطولة إيطاليا إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى، استعدادا للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

ويرافق عبد اللطيف منيع فى البطولة أشرف حافظ ، الذى تولى المهمة الفنية لتدريب اللاعب فى رحلة البطولات المؤهلة لطويكو 2020، على أن يستمر مع عبد اللطيف منيع حتى التأهل للأولمبياد ، و المشاركة فى المنافسات

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وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .

ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة .

يذكر أن محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.