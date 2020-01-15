شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل ضم على سوى لصفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو النادى الأهلى فاكس من نظيره سيسكا صوفيا البلغارى، يحدد فيه شروطه للموافقة على بيع الجامبى على سوى، مهاجم الفريق البلغارى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم المقبل.

لا تزال صفقة الأهلى الجديدة المقرر أن يبرمها مسئولو القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم خط الهجوم، حائرة في ظل عدم وضوح الرؤية بمصير اللاعب الجديد المنضم إلى صفوف المارد الأحمر، لحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية، وتسببت في إضاعة العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

لمعرفة تفاصيل فشل ضم علي سوي لصفوف الأهلي عبر سوبر كورة.. من هنا Advertisements ويفاوض مسئولو النادي الأهلي أكثر من مهاجم أجنبي من أجل تدعيم خط هجومه قبل انتهاء فترة انتقالات يناير، من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا واستعادة اللقب الغائب عن ميت عقبة، وكذلك الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي.

و كشفت تقارير صحفية رومانية أن النادي الأهلي المصري حول وجهته عن التعاقد مع الفرنسي أرلم نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، بسببب المطالب المالية التي حددها رئيس النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء.

وقال موقع فاناتك الروماني أن مسئولو النادي الأهلي أنهوا صفقة السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي مقابل مبلغ 500 ألف يورو، بعد فشل المفاوضات مه مهاجم ستيوا بوخارست.