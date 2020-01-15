شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية بعد 21 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى؛ للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيم، وبعدها تدريبات الجرى الخفيف فى الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجى؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80%، حيث يحتاج اللاعب لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (21 يوما) على أقصى تقدير للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية؛ تمهيدًا لوضعه بعدها تحت تصرف الجهاز الفنى لإشراكه فى المباريات بشكل تدريجى من خلال الدفع به فى جزء من المباريات بشكل تصاعدى لحين استعادة قوته البدنية كاملة.

وكشف رمضان صبحى أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تلفزيوينة "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".

وعلق رمضان صبحى على ما تردد بشأن غضبه من تعاقد الأهلى مع كهربا قائلا "علاقتى بكهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه والإصابة السياسية لا تستمر لمدة 5 مواسم، ولا يوجد تجديد عقد معى لأنى معار لنهاية الموسم، وأتمنى التوفيق لكهربا مع الأهلى بالتأكيد، وأنه يجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية وتحت أمر الجهاز الفني في أي مركز سواء في قلب الهجوم أو الجناح و أنا وكهربا إخوات منذ تواجدنا في ناشئين الأهلي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وهو قادر على الظهور بشكل جيد والأهلي يحتاجة وهو قد التحدي والمسئولية".