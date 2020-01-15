تحسبًا للصفقة الثانية.. الأهلي يوضح مصير أزارو وجيرالدو من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

يتجه النادي الأهلي إلى فسخ التعاقد مع أحد لاعبيه الأجانب خلال الأيام المقبلة وذلك من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وعلم الخليج 365 من مصادره بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس في الوقت الحالي فسخ التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب وقد يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكانت أنباء قد تواترت حول اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدو أو المغربي وليد أزارو خاصة في ظل رغبة المدرب رينيه فايلر في دعم الصفوف بلاعب أجنبي وبالتحديد على المستوى الهجومي.

وكشف مصدر بالأهلي خلال الأيام الماضية عن أن السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا هو المرشح الأوفر حظًا من أجل الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدير بالذكر أن الأهلي أبرم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب ديبورتيفو أفيس البرتغالي.