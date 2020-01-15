الأهلي يكشف تطورات موقف مصابيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
يعود المالي أليو ديانج للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي الجماعية من جديد، في أول مران للفريق بعد مواجهة طنطا اليوم، الأربعاء، بعد غيابه عن التدريبات الماضية بسبب الإصابة.
وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن ديانج أدى تدريبات خفيفة أمس، الثلاثاء، إلا أنه بات جاهزًا للتواجد في المران الجماعي القادم، في ظل شكواه من ألام في عضلة السمانة.
وكان ديانج قد أشتكى من ألام السمانة بالإضافة إلى إجهاد عضلي عام، مما أدى إلى عدم قدرته على استكمال مباراة الأهلي الأفريقية الماضية ضد بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
وفي سياق متصل، أكد الموقع الرسمي للأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق حرص على الاطمئنان على حالة وليد سليمان من الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من ثقل في عضلة السمانة.
وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلي، للوقوف على حالة اللاعب والمطالبة بتجهيزه للمرحلة المقبلة استعدادًا للمباريات المحلية والأفريقية.
وسيخضع وليد سليمان لفحص طبي في أول مران للفريق بعد مواجهة طنطا، للاطئمنان على حالته وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية من جديد.
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