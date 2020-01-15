الأهلي يُعلن مدة غياب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

يحتاج اللاعب رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، لفترة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، فإن رمضان صبحي سيبدأ تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل، للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

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وسيبدأ رمضان صبحي برنامجه التأهيلي خلال الساعات المقبلة، بعدما خضع لأشعة أثبتت إلتئام المزق بنسبة 80% ليصبح اللاعب في حاجة لفترة تتراوح من إسبوعين إلى ثلاث للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وبمجرد عودة رمضان صبحي للتدريبات، فإنه سيصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي عن طريق الدفع به في أجزاء من المباريات لحين استعادة لياقته البدنية، بحسب ما ذكره الموقع.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي سبق وأن صرح منذ عدة أيام، أنه يحتاج لفترة مدتها أسبوعين من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.