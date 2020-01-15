عن حسم الأهلي للدوري.. حازم إمام: كل شيء وارد.. وننتظر كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من فريق الأهلي.

وأضاف، خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر": "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في الجولات العشر الأولى".

وعن عودة الزمالك للمنافسة، كشف: "كل شيء وارد... في الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة، وفي النهاية توج الأهلي باللقب".

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وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا: "الفريق أمامه مباريات صعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيتضح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".

وبسؤاله عن احتياجات الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية، رد إمام: "الزمالك ليس أمامه سوى مقعد وحيد في القائمة لذا أرى أن مركز الظهير الأيمن يجب تدعيمه، لا بد من وجود لاعب بجوار حازم إمام، رغم تصعيد كارتيرون أحمد عيد من فريق الشباب".

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز في عشر مباريات، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام طنطا ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة الجونة ضمن مباريات نفس الأسبوع.