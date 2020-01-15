"لاعب مفاجأة ومهاجم الأهلي".. سموحة يكشف عن صفقاته الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه سيبرم ثلاث صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف فرج عامر في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"سنبرم ثلاث صفقات خلال الفترة المقبلة من خلال التعاقد مع لاعب أوغندي".

وتابع:"سنبرم صفقة ستكون مفاجأة للجميع، كما سنتعاقد مع صلاح محسن لاعب الأهلي".

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وكان فرج عامر كشف مؤخرًا عن اقتراب صلاح محسن من التوقيع لسموحة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري.

النادي السكندري كان قد أعلن مؤخرًا عن تولي حمادة صدقي قيادة الفريق بدلاً من حسام حسن والذي تمسك بالرحيل عن منصبه.

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.