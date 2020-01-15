رابط مشاهدة مباراة السعودية وسوريا اليوم بث مباشر الأربعاء 15-1-2020 كأس آسيا

يقدم موقع الوفد الرياضي البث المباشر لمباراة منتخب السعودية وسوريا اليوم في كأس آسيا تحت سن 23 سنة . يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي مع المنتخب السوري في مباراة قوية عصر اليوم الأربعاء 15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام. ويمكن مشاهدة مباراة السعودية وسوريا علي قناة بي ان سبورة 4 الرابعة بصوت المعلق عامر الخوذيري وأيضا تقوم قناة الكاس 15 يناير، في إطار منافسات الجولة الأخير من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام. ويمكن مشاهدة مباراة السعودية وسوريا علي قناة بي ان سبورة 4 الرابعة بصوت المعلق عامر الخوذيري وأيضا تقوم قناة الكاس الرياضية بنقل الشوط الاول والثاني . موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بحسب توقيت أبو ظبي.

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