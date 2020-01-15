غذاء ومحاضرة في فندق الزمالك

تناول لاعبو الزمالك وجبه الغذاء في الواحده ظهرا بفندق الاقامه بعد ان سمح المدرب الفرنسي كارتيرون بأن يكون الافطار مفتوحا لمن يريد حتي يحصل اللاعبون على أكبر قدر من الراحه .

ويلقى المدير الفني محاضره على لاعبيه في الثانيه و النصف عصرا يعلن فيها التشكيل الأساسى للقاء الجونه المقرر فى الخامسه عصر اليوم ضمن مباريات الجولة ال١٣ لبطولة الدوري الممتاز وأسماء للاعبين المستبعدين

من القائمه حيث سيكون أحدهما محمد صبحى حارس المرمى

وكان الزمالك قد سافر إلى الجونه أمس على متن طائره خاصه بعد أن أختار الفرنسي كارترون ٢٠لاعبا للمباراه ليس من بينهم محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وكريم وبامبو و احمد سيد زيزو.