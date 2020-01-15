مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم 15-1-2020 في كأس آسيا

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها خدمة مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر والتي ستقام عصر اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب راجامانجالا الملعب الدولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشاب لكرة القدم المقامة في تايلاند . كأس آسيا للشاب لكرة القدم المقامة في تايلاند . موعد مباراة قطر واليابان اليوم والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة قطر ضد اليابان في تمام الساعة الـ 3:15 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 4:15 بتوقيت 3:15 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 4:15 بتوقيت السعودية وقطر ، الـ 5:15 بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق يوسف سيف وقناة Alkass Three HD بصوت المعلق خليل البلوشي . مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم

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