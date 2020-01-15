طارق يحيى يطالب لاعبي الجيش بالتركيز في المباريات المقبلة

عقد طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز.

انتقد يحيى الأخطاء الدفاعية التي يقع فيها لاعبو

خط الدفاع التي تكلف الفريق العديد من الأهداف وخسارة النقاط وطالبهم بالتركيز لتحسين ترتيب الفريق العسكري بجدول الدوري الممتاز.

يخوض الفريق الأول لطلائع الجيش مباراة ودية أمام نظيره فاركو فى الواحدة ظهر اليوم أعلى استاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة.

