هل يحقق الزمالك الفوز السادس على الجونه

تكون لقاءات الزمالك والجونة دائمًا عامرة بالإثارة والنديه وليس ببعيد عندما تعادل الفريقين بهدفين في الدور الثاني الموسم الماضي وكان ذلك سببا في ابتعاد الأبيض عن المنافسه على درع الدوري المصري الممتاز.
الزمالك والجونه التقيا على مدار تاريخهما عشر مرات حقق الزمالك الفوز في خمس لقاءات بينما فاز الجونه في مباراة واحده بهدفين لهدف في موسم ٢٠١١ وتعادل الفريقان أربع مرات..أحرز الزمالك فى مرمي الجونه١٣ هدفا بينما استقبلت شباكه سبعه أهداف ويعد شيكابالا وعمر السعيد هما هدافا الزمالك بواقع هدفين لكل لاعب.
ويبحث الفريق الأبيض عن الفوز السادس في تاريخ المواجهات في اللقاء الذي يجمع بينهما في الجولة ال١٣ لبطولة الدوري الممتاز في الخامسه عصرا بملعب الجونه
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