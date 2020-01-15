مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم 15-1-2020 في الدوري التونسي

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها خدمة مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على الملعب الاولمبي برادس ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم " الرابطة التونسية المحترفة الأولى ". الدوري التونسي لكرة القدم " الرابطة التونسية المحترفة الأولى ". موعد مباراة الترجي والنجم اليوم والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت مصر ، الرابعة بتوقيت تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت مصر ، الرابعة بتوقيت السعودية ، الخامسة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة Television Tunisienne 1 بصوت المعلق لطفي خالد وقناة Alkass One HD بصوت المعلق محمد السعدي . مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر

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