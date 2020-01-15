بدأ الجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز على استادالسلام، بعد التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.