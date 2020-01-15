الإنتاج الحربي يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود

بدأ الجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز على استاد

السلام، بعد التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.