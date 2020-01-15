كشف علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عن مدة غياب المحترفة الأمريكية شاكيلا عن الفريق، بعد إصابتها في الركبة خلالالتدريبات.
وقال هاشم إن شاكيلا ستغيب عن التدريبات الجماعية لمدة ١٥ يوما؛ بسبب الإصابة التي تعرضت لهاخلال التدريبات.
وأوضح أن اللاعبة ستنفذ برنامجا بدنيا وتأهيليا خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لعودتها للملاعب من جديد.
ويستعد فريق سيدات السلة بالأهلي لمواجهة مصر للتأمين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر على هاشم يكشف مدة غياب محترفة الأهلي في السلة "شاكيلا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.