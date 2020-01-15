على هاشم يكشف مدة غياب محترفة الأهلي في السلة "شاكيلا "

كشف علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عن مدة غياب المحترفة الأمريكية شاكيلا عن الفريق، بعد إصابتها في الركبة خلال

التدريبات.

وقال هاشم إن شاكيلا ستغيب عن التدريبات الجماعية لمدة ١٥ يوما؛ بسبب الإصابة التي تعرضت لها

خلال التدريبات.

وأوضح أن اللاعبة ستنفذ برنامجا بدنيا وتأهيليا خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لعودتها للملاعب من جديد.

ويستعد فريق سيدات السلة بالأهلي لمواجهة مصر للتأمين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري السوبر.