ترتيبات كأس العالم ساتوك للأيتام على مائدة اجتماع محافظة تيزانيت بتواصل مع شيخة آل ثانى

تواصل مسئولو محافظة تيزنيت المغربية مع شيخة بنت حمد بن جاسم آل ثانى رئيسة مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام خلال الاجتماع الثانى أقيم اليوم فى المحافظة لمناقشة الأمور الخاصة باستضافة النسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام ٢٠١٥ حيث تقام البطولة فى ابريل المقبل .

حضر الاجتماع عامل صاحب الجلالة السيد حسن خليل محافظ تيزنيت والسيد عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي والسيد عزيز بودربالة ، نجم الكرة المغربية السابق وأفضل 200 لاعب كرة قدم إفريقي خلال الخمسين سنة الماضية والسيد محمد بودربال رئيس القسم الاجتماعي في المنطقة و عبدالله عماري الراعي لبطولة كأس العالم ساتوك

٢٠٢٠ .

وجاء خلال الاجتماع مناقشة الامور التنظيمة سواء الخاصة بالاطفال واستقبالهم واقامتهم التى ستكون على افضل ما يكون فى المحافظة لاسيما ان هناك تشويق كبير لدى الجميع لاتمام هذا العمل الانساني على افضل ما يكون وايضا مناقشة كيفية استعداد البنية التحتية والملاعب التى سوف تستضيف البطولة ولحجان التنظيم الخاصة بالحدث وكيفية التنسيق مع مسئولي مؤسسة ساتوك حول الضيوف الذي سيتواجدون فى البطولة لمؤازرة الاطفال الايتام والوقوف بجوارهم .

وتواصلت شيخة آل ثانى مع المسئولين فى محافظة تيزانيت من أجل مناقشة الترتيبات التى تمت حتى الان لاستضافة

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البطولة وكيفية توفير سبل الراحة للأطفال الايتام وهو ما يقوم به المسئولين فى تيزانيت الذين يبذلون جهود كبيرة لاخراج الحدث على افضل ما يكون لايمانهم بالفكرة ومساعدة الايتام.

وكانت شيخة آل ثانى وقعت بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة تيزنيت المغربية مقتضاه استضافة المدينة المغربية للنسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام ٢٠١٥.

واتفق الطرفان حول بنود البرتوكول والذي يتضمن أسس التعاون بين الطرفين في تنظيم البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة لإسعاد الأطفال الأيتام والمحرومين.

ويتضمن البروتوكول إزالة ما يواجه الأطفال الأيتام والمحرومين من صعوبات، واتفاقا مع الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها مؤسسة “ساتوك” لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال المحرومين، وخاصة عبر تنظيم كاس العالم للأيتام، حيث تم الاتفاق بين الطرفين حول وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والدائم من أجل تكثيف الجهود وتعزيزها في سبيل النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام.