بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

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لا تفوتك مشاهدة قمة مباريات اليوم في كلاسيكو تونس بين الترجي والنجم الساحلي .. بث مباشر ولحظي عبر الخليج 365
وتنطلق مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري التونسي، يوم الأربعاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الوطنية التونسية 1، وقناة الكأس القطرية.
ويحتل الترجي المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، أما النجم فيتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة.
ويرغب عملاق باب سويقة في اعتلاء الصدارة بتحقيق الانتصار، مع بقاء مباراتين له أقل من المتصدر الحالي اتحاد منستير، الذي يمتلك 28 نقطة.
وعلى الجانب الآخر يركز الليتوال على بطولة عصبة الأبطال الأفريقية، والتي جاء تصدر مجموعته الصعبة فيها، على حساب الأداء المحلي، وهذا ظهر جليًا خلال القمة الأخيرة ضد الأفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
الترجي 0-0 النجم الساحلي
???? ملعب رادس (تونس)
???? الدوري التونسي
بعد قليل
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