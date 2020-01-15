اونلاين | «كورة لايف» TODAYمشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش يوفنتوس PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAYمشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش يوفنتوس PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفنتوس ضد أودينيزي، يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي مضيفه أودينيزي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا

ستُقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا

وستُذاع مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا حصريًا على قناة "Sport TV 2" البرتغالية الرياضية، وسيتم إذاعتها أيضًا عبر القنوات التالية:-

- Rai 1.

- Sport 1 Czechia.

- Sport TV 2.

- Sport 2 Hungary.

- Sport Klub 1 HD Slovenija.

- TVP Sport HD.

- SuperSport HD 2 alb.

- BT Sport 3 / HD.

- DAZN 1 HD.

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- Turkmenistan Sport HD.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا

ومن المتوقع أن يبدأ أودينيزي مباراته أمام يوفنتوس بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: خوان أجوستين موسو.

خط الدفاع: برام نويتينك - وليام تروست إيكونج - سيباستين دي مايو.

خط الوسط: يانز ستروجير لارسن - سيكو فوفانا - رولاندو ماندراجورا - رودريغو دي باول - إيناسيو بوسيتو.

خط الهجوم: كيفين لاسانيا - ستيفانو أوكاكا.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراته أمام أودينيزي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو - مريح ديميرال - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو - آرون رامسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.

ويسعى يوفنتوس بقوة للتتويج بلقب الكأس وإعادته مجددًا إلى خزائن البيانكونيري، وذلك نظرًا لأهميته القصوى هذا الموسم، فلن يقبل جمهور السيدة العجوز أن تبتعد بطولتهم المفضلة أكثر من عام عن خزائن النادي.

ويعيش البيانكونيري في الفترة الأخيرة حالة مميزة بعد الفوز على روما بنتيجة 1/2 في الدوري الإيطالي، وسيدخل الفريق بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق لقب بطل الشتاء في الكالتشيو بتصدره للبطولة.