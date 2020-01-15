اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع يوفنتوس

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القنوات الناقلة يوفنتوس vs أودينيزي :

Rai 1

Sport 1 Czechia

Sport TV 2

Sport 2 Hungary

Sport Klub 1 HD Slovenija

TVP Sport HD

SuperSport HD 2 alb

BT Sport 3 / HD

DAZN 1 HD

Turkmenistan Sport HD

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موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي والقنوات الناقلة في كأس إيطاليا

تاريخ مواجهات يوفنتوس وأودينيزي

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يأمل نادي يوفنتوس في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي أودينيزي، يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في دور الستة عشر من كأس إيطاليا.

وجدير بذكر ان يوفنتوس ألتقى أودينيزي في 61 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي يوفنتوس الانتصار في 40 مواجهات مقابل 9 خسارة و12 تعادلات.

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نتائج اخر 3 مباريات بين يوفنتوس و أودينيزي

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يوفنتوس 3 : 1 أودينيزي

يوفنتوس 4 : 1 أودينيزي

أودينيزي 0 : 2 يوفنتوس

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نتائج اخر 3 مباريات ل يوفنتوس

روما 1 : 2 يوفنتوس

يوفنتوس 4 : 0 كالياري

سامبدوريا 1 : 2 يوفنتوس

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نتائج اخر 3 مباريات ل أودينيزي