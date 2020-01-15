اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر ميلان NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش يوفنتوس NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر ميلان NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش يوفنتوس NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلّ أودينيزي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وتمثل مهمة التتويج بلقب الكأس وإعادته مجددًا إلى خزائن البيانكونيري أهمية قصوى هذا الموسم، فلن يقبل جمهور السيدة العجوز أن تبتعد بطولتهم المفضلة أكثر من عام عن خزائن النادي.

اليوفي يعيش حالة مميزة مؤخرًا تبلورت في الفوز على روما بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي، وسيدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب بطل الشتاء في الكالتشيو بتصدره للبطولة.

أما أودينيزي فيعيش حالة من الاستقرار قد تفهم قياسًا بالمركز الذي يقبع فيه بالدوري، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 وبعيد عن مراكز الهبوط وفي حالة آمان تامة.

الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في المباراة القادمة ضد أودينيزي وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقة 4/3/1/2 التي لعب بها في المباريات السابقة، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كوادرادو، ديميرال، بونوتشي وساندرو وخط وسط مكون من بيانيتش، رابيو وماتويدي أمامهم رامسي وفي المقدمة ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - مريح ديميرال - ليوناردو بونوتشي - كوادرادو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا

سيبدأ المدرب جوتي بنفس التشكيل المعتاد والذي خاض به مباراة نابولي الآخيرة وبأسلوب (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي نويتينك، وتروست إيكونج وسيباستين دي مايو في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي كيفين لاسانيا وستيفانو أوكاكا لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2

خوان أجوستين موسو

برام نويتينك - وليام تروست إيكونج - سيباستين دي مايو

يانز ستروجير لارسن - سيكو فوفانا - رولاندو ماندراجورا - رودريغو دي باول - إيناسيو بوسيتو

كيفين لاسانيا - ستيفانو أوكاكا

يستعد نادي أودينيزي لمواجهة ضيفه نادي يوفنتوس في مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2020 على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) يقع في تورينو إيطاليا،وهو الملعب الأساسي لنادي يوفينتوس ,افتتح الملعب في عام 1936 تصل سعته إلى 41507 ألف متفرج في دور الستة عشر من كأس إيطالي .

معلومات عن المباراة يوفنتوس ضد أودينيزي :

Advertisements

إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 15 يناير 2020

البطولة: كأس إيطاليا

المباراة: يوفنتوس vs أودينيزي

أودينيزي vs يوفنتوس

البلد المستضيف :إيطاليا

المدينة : تورينو

الساعة : 21:45 مصر، 22:45 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق :لم يحدد بعد

معلومات أضافية :دور ال 16 كأس إيطاليا

الملعب : ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)

التوقيت أودينيزي x يوفنتوس :

19:45 غرينتش – نواكشوط

20:45 الرباط – الجزائر – تونس

21:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:45 مسقط – أبوظبي

طهران 00:45