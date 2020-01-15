اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ميلان وسبال بث مباشر ميلان NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ميلان NOW

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يأمل نادي إيه سي ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي سبال، يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في دور الستة عشر من كأس إيطالي.

جدير بالذكر أن إيه سي ميلان ألتقى سبال في 5 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي إيه سي ميلان الانتصار في 5 مواجهات مقابل 0 خسارة و0 تعادلات.

المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل على قنوات بين سبورت الرياضية.

مشاهدة مباراة ميلان وسبال بث مباشر yalla shoot حصري اون لاين لايف اليوم 15-01-2020 في كأس إيطاليا ضمن مواجهة دور الـ 16 من البطولة للموسم الحالي حيث من المقرر اليوم الاربعاء ان يستضيف نادي ميلان خصمه فريق سبال في المواجهة التي سوف تقام على ارضية ملعب سان سيرو ضمن مواجهة يسعي فيها ميلان على ارضية ملعبه للحصول على نتيجة الفوز والحصول على بطاقة التاهل لدور ربع النهائي من كاس ايطاليا ، وسوف تبدا مباراة ميلان وسبال اليوم في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ميلان وسبال

نادي ميلان مستضيف مواجهة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة قادم من فوز في اخر مباراة له كانت ضمن منافسات الدوري الايطالي لحساب مواجهة الجولة التاسعه عشر وحقق ميلان الفوز خارج ملعبه على مضيفه نادي كالياري بنتيجة هدفين بدون وفي الموسم الحالي من الدوري الايطالي يحتل نادي ميلان المركز العاشر في جدول التريتب وذلك برصيد 25 نقطة بفارق 23 نقطة عن متصدر الدوري وحامل لقب الموسم الماضي نادي يوفنتوس ، ميلان الذى يسعي في بطولة كأس إيطاليا للوصول لافضل مركز فيها والصراع حتي على المنافسه للوصول لمباراة النهائي لان البطولة هي الاقرب له من الدوري في الموسم الحالي.

مباراة ميلان وسبال اليوم

بينما نادي سبال ضيفا مواجهة اليوم تمكن من التاهل لمباراة دور ال 16 بعد ان حقق فوز كبير وكاسح على ضيفه فريق ليتشي في مباراة الجولة الرابعه والتي انتهت بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف وحيد واخر مباراة كانت فريق سبال قبل مواجهة اليوم ضمن منافسات الدوري الايطالي خارج ملعبه من امام خصمه فريق فيورنتينا وخسر سبال في المباراة بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، ويامل اليوم نادي سبال من امام ميلان ان يحقق الفوز عليه لحصد بطاقة العبور لدور ربع النهائي من بطولة كاس ايطاليا في مواجهة سوف تكون اليوم صعبه على سبال خارج ملعبه وسوف تنقل مباراة ميلان وسبال على قناة BT Sport 3.

موعد مباراة ميلان وسبال

موعد مباراة ميلان وسبال اليوم سوف تقام في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.

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توقيت مباراة ميلان وسبال

توقيت مباراة ميلان وسبال اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو

بطاقة مباراة ميلان وسبال

البطولة كأس إيطاليا

الجولة دور الـ 16

موعد المباراة 15-01-2020

توقيت المباراة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله BT Sport 3

معلق المباراة غير مدرج

ملعب المباراة سان سيرو