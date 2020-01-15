اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ميلان وسبال بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ميلان »رابط ميلان HD

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مباراة النادي إيه سي ميلان و النادي سبال إيطالي في دور الستة عشر من كأس إيطالي ستقام مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2020 على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) و هو الملعب الرئيس قطبا المدينة إنتر ميلان وإي سي ميلان تبلغ سعته حوالي 85700 متفرج الذي يتواجد في مدينة ميلانو الإيطالية تم افتتاحه في 1926 آخر تجديد 1989.

معلومات عن المباراة ميلان vs سبال :

إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 15 يناير 2020

البطولة : كأس إيطاليا

المباراة: ميلان vs سبال

سبال vs ميلان

البلد المستضيف :الإيطالية

المدينة :ميلانو

الساعة : 19:00 مصر، 20:00 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : الحكم: لم يحدد بعد

معلومات أضافية : مباراة دور الستة عشر من كأس إيطالي

المعلق :لم يحدد بعد

الملعب : ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

أول مباراة ميلان : ميلان 2–0 ميديولانم (ودية; 11 مارس 1900)

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التوقيت سبال vs ميلان :

17:00 غرينتش – نواكشوط

18:00 الرباط – الجزائر – تونس

19:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

20:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

21:00 مسقط – أبوظبي

طهران 22:00

القنوات الناقلة سبال x ميلان :

Rai 2

Sport TV 1

Sport 2 Hungary

Sport 2 Czechia

BT Sport 1 / HD

TVP Sport HD

DAZN 1 HD

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موعد مباراة ميلان وسبال والقنوات الناقلة في كأس إيطاليا

تاريخ مواجهات سبال و إيه سي ميلان