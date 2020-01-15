اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش النجم الساحلي YALLA ONLINE

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تنطلق مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

تقام مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، على الملعب الأولمبي برادس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

تنقل مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، عبر قنوات: التليفزيون التونسي 1، والكأس الأولى إتش دي.

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معلق مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يقوم بالتعليق على مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، المعلق الرياضي لطفي خالد، والمعلق الرياضي سامي بوعزيز، والمعلق الرياضي محمد السعدي.

حكم مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يدير مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، الحكم الرياضي الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

التشكيل المتوقع لمباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

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تشكيلة النجم الساحلي المتوقعة

حراسة المرمى: علاء الدين أيوب.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – زياد بوغطاس – أحمد الرداوي – مرتضى بن وناس.

خط الوسط: سليم بوخنشوش – محمد عبد الله المثناني – مالك بعيو.

خط الهجوم: فراس بالعربي – حازم الحاج حسن –كريم العريبي.

تشكيلة الترجي الرياضي المتوقعة

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي– إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – أنيس البدري – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا.

تستعد جماهير الكرة التونسية لاستقبال كلاسيكو تونس الكلاسيكي، في قمة مباريات اليوم، والتي ستجمع فريق الترجي الرياضي ضد فريق النجم الساحلي، على ملعب رادس.

وتنطلق مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري التونسي، يوم الأربعاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الوطنية التونسية 1، وقناة الكأس القطرية.