اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الترجي»رابط النجم الساحلي HD

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يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي مع نظيره النجم الساحلي، وذلك في مباراة ضمن الأسبوع السابع من الدوري التونسي لكرة القدم «الرابطة التونسية المحترفة الأولى».

وفي مباراة حاسمة مؤجلة من الأسبوع السابع في الدوري التونسي، يسعى فيها الثنائي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات الإيجابية.

ويدخل الترجي المباراة بعدما حقق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا، فيما انتصر النجم الساحلي على الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في نفس المسابقة.

أما محليًا فيحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة، وله 3 مواجهات مؤجلة.

بينما النجم الساحلي فيحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الأسبوع السابع المؤجل من الدوري التونسي، والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

تنطلق مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

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تقام مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، على الملعب الأولمبي برادس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

تنقل مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، عبر قنوات: التليفزيون التونسي 1، والكأس الأولى إتش دي.

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معلق مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يقوم بالتعليق على مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، المعلق الرياضي لطفي خالد، والمعلق الرياضي سامي بوعزيز، والمعلق الرياضي محمد السعدي.

حكم مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يدير مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، الحكم الرياضي الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

التشكيل المتوقع لمباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي