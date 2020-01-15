اونلاين | «كورة لايف» TODAY السعودية مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السعودية PLUS بدون تقطيع NOW

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وحقق النسور انتصارًا على المنتخب الياباني، وتعادلاً ضد قطر، وهو ذات السجل الذي حققه المنتخب السعودي، مما يدل على الكثير من التقارب بين المنتخبين.

وسوف تتعقد الحسابات في تلك المجموعة بشكل متوقع، نظرًا لكون التعادل مع فوز قطر سوف يمنح الأخير الصدارة، أما فوز أي منتخب من سوريا والسعودية يعني تأهله في المركز الأول، وإقصاء الآخر في حالة فوز المنتخب القطري الأولمبي.

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.يتواجه منتخب السعودية مع سوريا في لقاء الحسم يوم الأربعاء على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

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ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً قطر مع اليابان على ستاد راجامانغالا في بانكوك.

وتتصدر سوريا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر ولا شيء لليابان.

وفي حين أن منتخب اليابان فقد أي فرصة بالتأهل، فإن الفائز من مباراة السعودية وسوريا سيتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، في حين أنه إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل بين الفريقين فإن منتخب سوريا يتأهل للدور ربع النهائي، وبالتالي ينتظر منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان.

أما منتخب قطر، فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان وهي النتيجة التي تضعه في موقف مريح للتأهل إلا إذا انتهت مباراة السعودية وسوريا بالتعادل 3-3 أو أكثر، وبالتالي في هذه الحالة تتقدم السعودية بفارق عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

وطالب أيمن الحكيم مدرب سوريا لاعبي فريقه بإنهاء الدور الأول بانتصار، وقال: أسلوب لعبنا يقوم على الدخول في أي مباراة من أجل البحث عن تحقيق الفوز، وسوف نواصل في المباراة الثالثة اللعب بذات الأسلوب والسعي إلى الفوز أيضاً، والتأهل عن المجموعة.