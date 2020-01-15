اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع السعودية

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يلتقي منتخب السعودية مع منافسه منتخب سوريا في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وفي البطولة التي تحتضنها تايلاند على ملاعبها، يدخل المنتخبان بحثًا عن الإنفراد بالصدارة حيث يتساويان في النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، وفارق الأهداف لصالح منتخب سوريا.

السعودية جمعت النقاط الأربعة بعد الفوز في مباراة على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف ثم التعادل مع قطر بهدف لكل منهما، بينما فاز منتخب سوريا على اليابان بثنائية مقابل هدف، وتعادلت مع قطر بنتيجة 2 – 2.

وهنا نتعرف على كافة تفاصيل وموعد مباراة السعودية وسوريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما

تنطلق مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما، في تمام الـ 15:15 توقيت القاهرة، 16:15 توقيت مكة المكرمة، 13:15 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما

تقام مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما، على ملعب تاماسات.

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حكم مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما

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يدير مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما، الحكم فالفينتين كوفالينكو.

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما

تنقل مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.

معلق مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما

يقوم بالتعليق على مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاما، المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لخوض مباراة حاسمة ضد المنتخب السوري، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 6 وقناة الكأس 2.

ويتصدر المنتحب السوري المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأخضر السعودي، أما المنتخب القطري فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتي في المؤخرة المنتخب الياباني بخسارتين.

وحقق النسور انتصارًا على المنتخب الياباني، وتعادلاً ضد قطر، وهو ذات السجل الذي حققه المنتخب السعودي، مما يدل على الكثير من التقارب بين المنتخبين.

وسوف تتعقد الحسابات في تلك المجموعة بشكل متوقع، نظرًا لكون التعادل مع فوز قطر سوف يمنح الأخير الصدارة، أما فوز أي منتخب من سوريا والسعودية يعني تأهله في المركز الأول، وإقصاء الآخر في حالة فوز المنتخب القطري الأولمبي.