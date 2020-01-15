اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة السعودية وسوريا بث مباشر السعودية NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش السعودية NOW

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اشتدت المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني في المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما بعد ان تساوى المنتخب السعودي ونظيره السوري في عدد النقاط قبل مواجهتهما الحاسمة على ملعب تامسات.

واستهل الأخضر بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري مشواره في الماراثون القاري بعد تخطيه عقبة اليابان بهدفين مقابل هدف ، قبل ان يكتفي بالتعادل السلبي أمام قطر.

وعلى الجانب الآخر ، سقط المنتخب السوري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام نظيره القطري ، قبل ان يستفيق على حساب اليابان ، الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف.

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وجنى رجال سعد الشهري 4 نقاط ، يعتلي بهم صدارة ترتيب المجموعة الأولى ، وهو نفس الرصيد الذي وصل له نسور قاسيون الأولمبي بعد الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

هذا من المقرر ان تقام المباراة عصر بعد غد الأربعاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الرابعة HD ، الناقل الحصري للبطولة.

ويأتي تاهل السعودية مباشرة حال الفوز كأول للمجموعة الثانية، دون النظر لنتيجة مباراة اليابان وقطر التي ستقام في نفس التوقيت يوم الأربعاء المقبل.

وفي حالة تعادل المنتخب السعودي الأولمبي أمام منتخب سوريا بأي نتيجة وفي المقابل فوز اليابان على منتخب قطر، سوف تتأهل السعودية كمركز ثاني رفقة المنتخب السوري.

في حال انتهاء مباراة السعودية أمام سوريا، سوف تتأهل في المركز الثاني، حال فوز اليابان أمام قطر، أو التعادل بين الفريقين.