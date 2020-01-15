اونلاين | «كورة لايف» TODAY الزمالك مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY الزمالك مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي نظيره طنطا في الدوري من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والابتعاد بصدارة الدوري.

ويلعب الأهلي وطنطا ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بملعب استاد القاهرة الدولي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور محمود عاشور لإدارة المباراة ويعاونه كلا من تحسين السادات، وأيمن العقاد، ومحمد طارق حكما رابعا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.

وكانت أخر مواجهة جمعت بين الأهلي وطنطا بالجولة الـ30 لموسم 2017/2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي وقتها جونيور أجايي ووليد أزارو، ولطنطا محمد جابر.

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وعاد الأهلي مؤخرا من رحلة طويلة لزيمبابوي وتعادل مع بلاتينيوم 1-1 بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ليدخل حسابات التأهل لربع النهائي.

ويستهدف الأهلي مواصل انتصاراته المحلية و تحقيق الفوز الـ11 على التوالي بمسابقة الدوري، ليبتعد بالصدارة.

ويعاني الأهلي في مباراة طنطا من غياب أليو ديانج للإيقاف، بجانب أيمن أشرف وحسام عاشور، بينما عاد حسين الشحات من جديد للقائمة وكذلك محمود وحيد.

وكانت أخر مباراة لطنطا في الدوري أمام الزمالك بالجولة الـ12 على ملعب غزل المحلة وخسر الفريق 3-2 في مباراة مثيرة.

وصرح أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا في وقت سابق ليلا كورة، بأن الفريق يعاني في مركز الهجوم قبل مباراة الأهلي.