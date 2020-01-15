اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الأهلي وطنطا بث مباشر الأهلي NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الأهلي NOW

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة جمعها بالفوز في المباريات الـ10 السابقة التي خاضها، بينما يتبقى لها مباراتان مؤجلتان مع المصري البورسعيدي والزمالك.

وبدأ الجهاز الفني أمس في مشاهدة فيديوهات خاصة بالفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف فيه قبل عقد المحاضرات الفنية الخاصة مع اللاعبين؛ استعدادا للمباراة.

وفاز الأهلى على نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بآخر لقاءاته المحلية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وواجه الأهلي أبناء السيد البدوي 24 مرة بالدوري، فاز في 19 منها و5 تعادلات دون أي انتصار لطنطا، وسجل الأهلي 47 هدفاً وسكن مرماه 8 أهداف فقط من أبناء السيد البدوي.

يخوض النادي الأهلي مباراة مهمة أمام طنطا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل في آخر مبارياته أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي.

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ويستعد الأهلي لمهمة محلية جديدة بعد فوزه في جميع مبارياته السابقة ببطولة الدوري وتصدره ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.

ويحل فريق طنطا بالمركز السادس عشر في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، حصدها من فوز وحيد والخسارة في اربع مباريات والتعادل في 7 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

الأهلي على موعد مع طنطا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً في المباراة التي سيديرها محمود عاشور تحكيميًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

تذاع مباراة الأهلي وطنطا على شاشة قناتي أون سبورت وتايم سبورت.