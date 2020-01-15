اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي YALLA ONLINE

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمنافسة ببطولة الدوري الممتاز، بعدما خاض مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي، خارج ملعبه، حيث سيلتقي نظيره طنطا ضمن منافسات الجولة الـ13.

وتقام المواجهة بين الفريقين غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي، وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمود عاشور وتحسين السادات وأيمن العقاد مساعدين ومحمد فارق حكما رابعا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت بجانب البث الأرضي لقناة تايم سبورت، كما سيقوم "يوروسبورت عربية" ببث المباراة ونشر الرابط الخاص بالبث قبل بداية المباراة بوقت كافٍ.

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وسيخوض الأهلي مرانه الوحيد للمباراة مساء اليوم، نظرا للحصول على راحة أمس، بعد العودة أمس إلى القاهرة، عقب التعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد مران الأهلي اليوم، تجهيز حسين الشحات، للعودة إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث كان اللاعب شارك في المران الجماعي للاعبين الغائبين عن رحلة زيمبابوي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة جمعها بالفوز في المباريات الـ10 السابقة التي خاضها، بينما يتبقى لها مباراتان مؤجلتان مع المصري البورسعيدي والزمالك.