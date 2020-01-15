اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الأهلي

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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره طنطا غدا الأربعاء، 15 يناير، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وطنطا على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويكنك مشاهدة المباراة على قناتي ON Sport و Time Sport.

ترتيب الأهلي وطنطا بالدوري المصري

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ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره من طنطا ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي، ويذاع اللقاء حصريًا على قناتي Time Sports وOn Sport.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور محمود عاشور لإدارة المباراة ويعاونه كلا من تحسين السادات، وأيمن العقاد، ومحمد طارق حكما رابعا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.