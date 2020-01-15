اونلاين | «كورة لايف» TODAY الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

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يحل فريق الزمالك ضيفًا علي نظيره الجونة، مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 21 نقطة من إحدي عشر لقاء ويبقي له لقاء مؤجل ، فيما يأتي فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعد

أن خاض 12 لقاء بالدوري المصري الممتاز.

يسعي الزمالك للفوز بمباراة الغد ليصارع علي المركز الثاني الذي يحتله فريق المقاولون العرب برصيد 29 نقطة من من 13 مباراة.

ويغيب عن قائمة الزمالك لمباراة الغد أمام الجونة كلا من محمود حمدى الونش ومحمد عبد

الشافى واحمد سيد زيزو وخالد بوطيب بسبب الاصابة ومحمود جنش بسبب عدم الجاهزية ومحمد عنتر وكريم بامبو وامام عاشور لرؤية خاصة بالمدير الفنى للفريق.

موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري :-

تنطلق مباراة الزمالك والجونة مساء غد الأربعاء في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري:-

يمكنكم متابعة لقاء الزمالك والجونة غدا الأربعاء حصريا عبر شاشة قنوات أون سبورت، تايم سبورت.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة غدا الأربعاء، في إطار الإسبوع 13 من مباريات ذهاب الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزملك والجونة على ملعب "ستاد الجونة"، في تمام الساعة 5 مساء، ويكنك مشاهدة المباراة على قناة ON Sport و Time Sport.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 21 نقطة من مجموع 11 مباراة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة من مجموع 12 مباراة.

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الجونة في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة تقديمه للنتائج الجيدة التي يسجلها مؤخراً.

سيكون موعد اللقاء المنتظر بين الزمالك والجونة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهما محلياً، الأولى كانت أمام أسوان وانتهت بفوز نظيف بنتيجة هدفين، والثانية امام طنطا التي شهدت الكثير من الإثارة بقلب الفريق الأبيض الطاولة على نظيره في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وتحول الهزيمة إلى فوز بنتيجة (3/2).